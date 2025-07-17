Нижегородцам рассказали об опасности наборов для самопломбирования зубов Общество

Фото: Александр Воложанин

В интернете набирают популярность наборы для самостоятельного пломбирования зубов. Изначально их использовали косплейщики для своих образов. Например, чтобы сделать себе вампирские клыки. Но теперь такие материалы стали применять и для "лечения" зубов в домашних условиях, об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Стоматологи предупреждают, что использование подобных наборов может быть опасным. Временные пломбы из термопластика и пищевого полиамида способны вызывать токсические реакции и аллергию, а также не обладают лечебным эффектом.

По словам главного врача Нижегородской областной стоматологии и главного внештатного стоматолога Минздрава региона Анатолия Сидорина, подобные средства не заменяют полноценное лечение.

"Это не альтернатива лечению зубов. Просто взять и замазать кариозную полость не получится – это не остановит распад эмали и дентина, неизбежно приведет к осложнениям в виде пульпитов, периодонтитов, воспаления связочного аппарата, вплоть до удаления зуба", — отметил он.

Кроме того, вызывает сомнение и способ применения таких пломб. Их предлагают размягчать в горячей воде и затем помещать в полость зуба. Врачи же используют материалы, которые затвердевают под воздействием специального света или воздуха, обеспечивая надежную фиксацию и безопасность.

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