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Общество

40 медиков устроились в Нижегородскую областную стоматологию в 2025 году

05 июня 2025 15:30  [100] Общество
40 медиков устроились в Нижегородскую областную стоматологию в 2025 году

Фото: Кира Мишина

С начала 2025 года штат Нижегородской областной стоматологической поликлиники пополнили 40 новых специалистов — 25 врачей и 15 сотрудников со средним медицинским образованием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По информации регионального министерства здравоохранения, в 13 филиалах учреждения сегодня работают около 860 специалистов. Власти региона активно привлекают молодых медиков, в том числе с помощью программ поддержки студентов и выпускников медицинских вузов и колледжей.

В числе новых врачей — два специалиста, прошедших целевое обучение. В рамках региональной программы поддержки такие студенты могут получать ежегодную выплату в размере 20 тысяч рублей, а также компенсацию за обучение — до 250 тысяч рублей в год для студентов вузов и до 84 тысяч рублей для студентов колледжей. В обмен выпускники обязуются отработать по два года в государственных учреждениях здравоохранения за каждый оплаченный год учебы.

Главный врач поликлиники Анатолий Сидорин отметил, что каждый новый специалист — ценное пополнение коллектива, и подчеркнул, что учреждение создает все условия для профессионального роста молодых врачей при сохранении высокого качества стоматологической помощи.

Новые сотрудники распределены по всем филиалам. Так, врач-стоматолог Татьяна Твердова начала работу в филиале в Советском районе Нижнего Новгорода и поделилась, что первые месяцы практики стали для неё важным профессиональным этапом благодаря поддержке опытных коллег.

Среди новых сотрудников со средним медицинским образованием — 12 медсестёр, а также зубной техник, стоматологический гигиенист и помощник эпидемиолога. Медицинская сестра Кристина Николаева, начавшая работу в Канавинском филиале, отметила тёплый приём и помощь со стороны коллектива.

Устранение дефицита медицинских кадров — ключевое направление в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартует в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что правила направления пациентов для лечения в другие регионы изменились приказом Минздрава РФ.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Стоматология
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