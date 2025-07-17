Мигранта задержали за хулиганство на Бору

В городе Бор полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошёл 17 июля. В дежурную часть ОМВД России по городу Бор поступили сразу три сообщения от жителей о неадекватном поведении мужчины во 2-м микрорайоне.
Сотрудники полиции оперативно выехали на место и задержали нарушителя. Им оказался 34-летний гражданин ближнего зарубежья. По данным правоохранителей, мужчина находится на территории России на законных основаниях.
В отношении него составлены административные материалы по двум статьям — "мелкое хулиганство" и "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Материалы переданы для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что 18 уголовных дел отношении 26 иностранцев за наркопреступления направлено в суд в Нижегородской области.
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