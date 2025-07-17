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Общество

Нижегородка фиктивно прописала мигрантов и попала под уголовное дело

18 июля 2025 11:24  [67] Общество
Нижегородка оформила фиктивную регистрацию мигрантам и попала под уголовное дело

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции выявил факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учёт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили сотрудники отдела полиции № 4, 49-летняя ранее несудимая местная жительница в течение года за денежное вознаграждение оформила регистрацию троим иностранцам из ближнего зарубежья. При этом она знала, что фактически проживать в её квартире на улице Чаадаева они не будут.

По каждому из трёх эпизодов возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации — фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания.

В отношении нарушительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится следствие.

Ранее сообщалось, что почти 7 тысяч миграционных нарушений выявлено в Нижегородской области за первое полугодие 2025 года. 

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Теги:
Мигранты Миграция Уголовное дело
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