Нижегородка фиктивно прописала мигрантов и попала под уголовное дело Общество

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В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции выявил факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учёт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили сотрудники отдела полиции № 4, 49-летняя ранее несудимая местная жительница в течение года за денежное вознаграждение оформила регистрацию троим иностранцам из ближнего зарубежья. При этом она знала, что фактически проживать в её квартире на улице Чаадаева они не будут.

По каждому из трёх эпизодов возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации — фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания.

В отношении нарушительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится следствие.

Ранее сообщалось, что почти 7 тысяч миграционных нарушений выявлено в Нижегородской области за первое полугодие 2025 года.