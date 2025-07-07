Полиция начала проверку из-за распыления детьми перцовки в ПВЗ на Автозаводе Происшествия

Полицейская проверка проводится по факту размещения в соцсетях и СМИ информации о подростках, которые распылили перцовку в ПВЗ на Автозаводе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, инцидент произошел 2 июля. После распыления перцового баллончика в помещении пункта выдачи заказов было невозможно находиться. Работа ПВЗ была парализована. В сети появилось видео с хулиганами.

Утром 10 июля выяснилось, что в полицию по данному факту никто не обращался. Однако правоохранители все же заинтересовались случившимся. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что трое мужчин напали с перцовым баллончиком на подростков в районе набережной Федоровского. В СК завели уголовное дело. Задержаны три человека.