Два юных нижегородца разбились на мотоцикле в Володарском районе

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В Володарском районе в результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля погиб ребенок, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.
По имеющимся данным, вечером 16 июля около 18:50 на третьем километре дороги "Мулино — Новосмолинский" несовершеннолетний водитель мотоцикла марки "Шармакс" выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю "Шевроле", двигавшемуся по главной.
В результате столкновения 12-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 8-летний пассажир погиб на месте.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в легковом автомобиле УАЗ, который вылетел с дороги и упал в реку Пьяна.
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