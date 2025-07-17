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Происшествия

Два юных нижегородца разбились на мотоцикле в Володарском районе

19 июля 2025 11:50  [75] Происшествия
Два юных нижегородца разбились на мотоцикле в Володарском районе

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Володарском районе в результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля погиб ребенок, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.

По имеющимся данным, вечером 16 июля около 18:50 на третьем километре дороги "Мулино — Новосмолинский" несовершеннолетний водитель мотоцикла марки "Шармакс" выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю "Шевроле", двигавшемуся по главной.

В результате столкновения 12-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 8-летний пассажир погиб на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в легковом автомобиле УАЗ, который вылетел с дороги и упал в реку Пьяна.

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Теги:
ДТП Несовершеннолетние Смертность
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