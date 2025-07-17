Электросамокат влетел в авто на Автозаводе: подросток попал в больницу Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием подростка на электросамокате и легкового автомобиля.

По информации, предоставленной МВД по Нижегородской области, инцидент случился на улице Отечественной, вблизи дома №39.

Несовершеннолетний управлял электросамокатом по проезжей части и, не уступив дорогу автомобилю марки "Джак", допустил с ним столкновение.

В результате аварии пострадал сам водитель самоката — подросток, 2009 года рождения. Его доставили в областную детскую больницу.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода не планируют запрещать электросамокаты.