Электросамокат влетел в авто на Автозаводе: подросток попал в больницу

Фото:
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием подростка на электросамокате и легкового автомобиля.
По информации, предоставленной МВД по Нижегородской области, инцидент случился на улице Отечественной, вблизи дома №39.
Несовершеннолетний управлял электросамокатом по проезжей части и, не уступив дорогу автомобилю марки "Джак", допустил с ним столкновение.
В результате аварии пострадал сам водитель самоката — подросток, 2009 года рождения. Его доставили в областную детскую больницу.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода не планируют запрещать электросамокаты.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+