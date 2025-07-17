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Происшествия

Нижегородец улетел на "шестёрке" в Оку во время съёмок видеоролика

18 июля 2025 11:12  [98] Происшествия
Нижегородец улетел на шестёрке в Оку во время съёмок видеоролика

Фото: телеканал "360"

В Нижнем Новгороде водитель легковушки во время съёмок TikTok-ролика потерял управление автомобилем и оказался в Оке. Эпичное видео опубликовал телеканал "360".

По словам водителя, его команда снимала видео с дрифтом на автомобиле ВАЗ-2106, когда он не рассчитал манёвр и не вписался в поворот - в итоге машина перевернулась и слетела с набережной в реку.

Водитель отметил, что никто из участников не пострадал, а сам инцидент не испортил никому настроение.

"Секунда при полёте, не знаю был ли это испуг", - поделился впечатлениями экстремал. Он также рассказал, что дверь машины, оказавшейся в воде, очень легко открылась.

Несмотря на произошедшее, водитель выразил желание повторить дрифт на следующей неделе, чтобы завершить съёмку видео.

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Теги:
Авария ДТП Ока
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