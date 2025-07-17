Нижегородец улетел на "шестёрке" в Оку во время съёмок видеоролика

Фото:
В Нижнем Новгороде водитель легковушки во время съёмок TikTok-ролика потерял управление автомобилем и оказался в Оке. Эпичное видео опубликовал телеканал "360".
По словам водителя, его команда снимала видео с дрифтом на автомобиле ВАЗ-2106, когда он не рассчитал манёвр и не вписался в поворот - в итоге машина перевернулась и слетела с набережной в реку.
Водитель отметил, что никто из участников не пострадал, а сам инцидент не испортил никому настроение.
"Секунда при полёте, не знаю был ли это испуг", - поделился впечатлениями экстремал. Он также рассказал, что дверь машины, оказавшейся в воде, очень легко открылась.
Несмотря на произошедшее, водитель выразил желание повторить дрифт на следующей неделе, чтобы завершить съёмку видео.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+