Трое детей пострадали в ДТП в Балахне Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Трое детей пострадали в ДТП в Балахне. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Авария произошла около 03:47 17 июля в переулке Нестерова, вблизи дома №22.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки Geely, предположительно уснула во время движения. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Howo.

В результате аварии пострадали водитель Geely и трое маленьких пассажиров: мальчик и девочка четырех лет, а также восьмилетняя девочка. Мальчика госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель автоцистерны умер за рулем в в Шатковском муниципальном округе.