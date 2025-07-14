Фото:
Трое детей пострадали в ДТП в Балахне. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.
Авария произошла около 03:47 17 июля в переулке Нестерова, вблизи дома №22.
По предварительным данным, 36-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки Geely, предположительно уснула во время движения. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Howo.
В результате аварии пострадали водитель Geely и трое маленьких пассажиров: мальчик и девочка четырех лет, а также восьмилетняя девочка. Мальчика госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали произошедшего ДТП.
Ранее сообщалось, что водитель автоцистерны умер за рулем в в Шатковском муниципальном округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+