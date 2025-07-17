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Общество

Многодетным нижегородцам помогут с поиском работы

19 июля 2025 12:25  [103] Общество
Многодетным нижегородцам помогут с поиском работы

Фото: УТЗН Нижегородской области

Многодетные родители в Нижегородской области могут получить комплексную поддержку в трудоустройстве благодаря услугам Нижегородского кадрового центра "Работа России".

Как подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения области Игорь Пантюхин, главной целью является помощь в нахождении подходящей занятости, которая обеспечит стабильный доход и позволит родителям уделять время семье. По его словам, центр предлагает индивидуальный подход, обучение и сопровождение на всех этапах поиска работы.

Семьи с детьми могут воспользоваться возможностью пройти переобучение, повысить квалификацию или приобрести навыки для открытия собственного дела.

Директор центра "Работа России" Людмила Егорова отметила, что служба занятости предоставляет полный спектр государственных мер поддержки. В том числе, консультации по составлению резюме, подготовка к собеседованиям, психологическая помощь, направление на обучение по программам центра и в рамках нацпроекта "Кадры".

Кроме того, специалисты помогают составить индивидуальный план содействия занятости и подбирают вакансии с учетом конкретной жизненной ситуации соискателя. Обратиться за помощью можно в любой офис кадрового центра "Работа России" в Нижегородской области. 

Поддержка семей с детьми, включая многодетные семьи, является приоритетным направлением нового нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. 

Напомним, в Нижегородской области также действует комплекс мер поддержки в рамках Пятилетия семьи.

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Теги:
Многодетные семьи Нацпроект Работа
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