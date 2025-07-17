Полицейские задержали вебкам-модель из Богородска Происшествия

В Богородске полицейские задержали 27-летнюю девушку, которая вела эротические трансляции через интернет. Она призналась, что действительно занималась этим и делала это на постоянной основе.

Оперативниками отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Нижегородской области было установлено, что девушка оборудовала у себя дома мини-студию. С помощью камеры и специального оборудования она выходила в эфир на зарубежной стриминговой платформе, где показывала порнографический контент. Доступ к трансляциям имели зрители из разных стран.

По данным следствия, она начала заниматься этим ещё в середине 2021 года. С тех пор регулярно выходила в эфир в роли вебкам-модели.

Во время обыска в ее квартире сотрудники полиции изъяли технику, которую она использовала для трансляций, а также различные интимные аксессуары. Все это направлено на экспертизу.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и обязана соблюдать надлежащее поведение.

Расследование продолжается. Вебкамщице может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском райсуде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 18 человек, организовавших вебкам-студию.