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Происшествия

Полицейские задержали вебкам-модель из Богородска

19 июля 2025 13:56  [132] Происшествия
Полицейские задержали вебкам-модель из Богородска

В Богородске полицейские задержали 27-летнюю девушку, которая вела эротические трансляции через интернет. Она призналась, что действительно занималась этим и делала это на постоянной основе. 

Оперативниками отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Нижегородской области было установлено, что девушка оборудовала у себя дома мини-студию. С помощью камеры и специального оборудования она выходила в эфир на зарубежной стриминговой платформе, где показывала порнографический контент. Доступ к трансляциям имели зрители из разных стран.

По данным следствия, она начала заниматься этим ещё в середине 2021 года. С тех пор регулярно выходила в эфир в роли вебкам-модели.
Во время обыска в ее квартире сотрудники полиции изъяли технику, которую она использовала для трансляций, а также различные интимные аксессуары. Все это направлено на экспертизу.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и обязана соблюдать надлежащее поведение.

Расследование продолжается. Вебкамщице может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском райсуде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 18 человек, организовавших вебкам-студию.

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Теги:
Богородский район Проституция Уголовное дело
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