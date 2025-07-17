Полузащитник Эктов не сыграет за "Пари НН" до конца года Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Александр Эктов, скорее всего, не появится на поле до конца текущего года. Об этом рассказал агент игрока Анатолий Николаев в интервью "Матч ТВ". Футболисту предстоит операция на колене.

По словам Николаева, у 29-летнего Эктова уже в прошлом сезоне, где он провел 24 матча и забил один гол, наблюдались проблемы с коленным суставом.

Однако во время подготовки к новому сезону состояние колена ухудшилось. Изначально футболист начал сборы без ограничений, но вскоре почувствовал дискомфорт. После обследования и МРТ было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Операция запланирована на август и пройдет в Германии. Представитель игрока отметил, что сроки восстановления пока не определены точно, но участие Эктова в матчах до конца года маловероятно.

Футбольный клуб "Пари НН" уже исключил полузащитника из заявки на текущий сезон.

Ранее сообщалось, что Мелик-Гусейнов назвал целью на следующий сезон попадание в ТОП-10 команд РПЛ.