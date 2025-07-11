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Спорт

"Пари НН" проведёт первый матч РПЛ против "Краснодара" в Казани

11 июля 2025 17:15  [75] Спорт
Пари НН проведёт первый матч РПЛ против Краснодара в Казани

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" начнёт новый сезон Российской Премьер-лиги на стадионе в другом регионе.

Напомним, из-за ремонтных работ на "Совкомбанк Арене", домашняя площадка нижегородцев временно недоступна, поэтому команда вынуждена проводить матчи за пределами области. Руководство клуба рассчитывает вернуться на домашнюю арену к осени, но точной информации о сроках пока нет.

Как сообщается на официальном сайте клуба, первую игру сезона "Пари НН" проведёт против "Краснодара" на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Встреча (0+) состоится 20 июля и начнётся в 15:30.

Для болельщиков, желающих поддержать команду в выездном матче, клуб организует трансфер. Детали поездки будут опубликованы позже на официальных площадках "Пари НН".

Билеты на матч "Пари НН" – "Краснодар" вскоре поступят в продажу на сайте клуба. Представители команды призывают следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер нижегородцев Саша Илич рассказал, что не получил объяснений от руководства о причинах своего увольнения.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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