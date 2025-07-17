Одностороннее движение ввели на улице Тимирязева с 19 июля Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 19 июля ввели одностороннее движение на участке улицы Тимирязева — от улицы Кулибина до площади Лядова. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Изменения направлены на повышение пропускной способности крупного транспортного узла, включающего проспект Гагарина, улицу Тимирязева, площадь Лядова и Окский съезд. В частности, будет исключена возможность поворота на улицу Тимирязева с Окского съезда и со стороны площади Лядова.

По данным специалистов ЦОДД, после внедрения новой схемы движение со стороны Окского съезда на площадь Лядова будет организовано по трем полноценным полосам. Это сократит количество перестроений и снизит вероятность заторов, вызванных автомобилями, пытавшимися повернуть на Тимирязева.

Также в центре отметили, что новая организация движения ликвидирует помехи на выезде с проспекта Гагарина. Ранее на перекрестке нередко возникали затруднения из-за автомобилей, не успевавших завершить маневр на Тимирязева и останавливавшихся на проезжей части.

Водителям, которым необходимо попасть на улицу Тимирязева, предложены альтернативные маршруты. Они смогут повернуть с площади Лядова на улицу Белинского, а затем выбрать один из следующих вариантов: улицы Кулибина, Пушкина, Студеная, Невзоровых, Тверская или Ломоносова.

При выезде с улицы Тимирязева будет доступен поворот налево на проспект Гагарина и направо на площадь Лядова. Всего на данном участке будет организовано три полосы: средняя полоса позволит двигаться в обоих направлениях.

По информации ЦОДД, за последние несколько лет на этом узле произошло более десяти дорожно-транспортных происшествий. Внедрение новой схемы должно повысить безопасность движения, особенно на участке Окского съезда, и снизить аварийность.

Для реализации изменений на площади Лядова модернизируют светофорный объект, адаптировав его режим под новую схему. Также на проезжей части появятся направляющие островки, а режимы работы светофоров на перекрестках улиц Тимирязева с Пушкина и Кулибина, а также Белинского с Пушкина будут скорректированы.

Для удобства водителей на подъездах к транспортному узлу установят информационные аншлаги, предупреждающие об изменениях в организации движения.

Ранее сообщалось, что препятствия для автомобилей могут установить на Большой Покровской для ограничения несанкционированного проезда.