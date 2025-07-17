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Общество

Движение по улице Федосеенко в Нижнем Новгороде временно ограничат

19 июля 2025 15:37  [58] Общество
Движение по улице Федосеенко в Нижнем Новгороде временно ограничат

В Нижнем Новгороде на улице Федосеенко временно ограничат движение транспорта в связи с проведением строительно-монтажных работ.

Проезд будет закрыт в два этапа:

  • с 6:00 21 июля до 6:00 3 августа — у дома №63А, корпус 1;
  • с 6:00 4 августа до 6:00 17 августа — на участке между домами №7 и №11В.

Для объезда закрытых участков водителям предлагается использовать соседние улицы.

Специалисты настоятельно рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать временным дорожным указателям.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность установки боллардов на Большой Покровской улице.

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Теги:
Автомобили Транспорт Транспортные ограничения
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