Движение по улице Федосеенко в Нижнем Новгороде временно ограничат

В Нижнем Новгороде на улице Федосеенко временно ограничат движение транспорта в связи с проведением строительно-монтажных работ.
Проезд будет закрыт в два этапа:
Для объезда закрытых участков водителям предлагается использовать соседние улицы.
Специалисты настоятельно рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать временным дорожным указателям.
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность установки боллардов на Большой Покровской улице.
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