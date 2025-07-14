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Общество

Движение на улице Фрунзе в Нижнем остановлено из-за аварийных работ

16 июля 2025 15:04  [82] Общество
Движение на улице Фрунзе остановлено из-за аварийных работ

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта на улице Фрунзе из-за аварийных работ на инженерных коммуникациях.

Как сообщили в АО "Теплоэнерго", перекрытие введено в районе домов №55 и №57 по улице Большой Печерской. Причиной стало проведение неотложных работ на инженерных сетях.

Ограничение движения будет действовать до завершения работ. По предварительным данным, транспортное сообщение восстановят не ранее 18 июля.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Зайцева в Сормовском районе ограничено с 14 июля по 14 августа.

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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