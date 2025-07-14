Движение на улице Фрунзе в Нижнем остановлено из-за аварийных работ Общество

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта на улице Фрунзе из-за аварийных работ на инженерных коммуникациях.

Как сообщили в АО "Теплоэнерго", перекрытие введено в районе домов №55 и №57 по улице Большой Печерской. Причиной стало проведение неотложных работ на инженерных сетях.

Ограничение движения будет действовать до завершения работ. По предварительным данным, транспортное сообщение восстановят не ранее 18 июля.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Зайцева в Сормовском районе ограничено с 14 июля по 14 августа.