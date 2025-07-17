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14 умных остановок установят на трамвайных маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале "Нижегородский транспорт".
Они будут расположены вдоль маршрутов №5, №6 и №7. В настоящее время работы ведутся на остановках "Мыза", "улица Батумская", "микрорайон Караваиха" и "Щёлоковский хутор".
Отмечается, что новые остановочные павильоны разрабатываются Институтом развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). Их внешний облик будет аналогичен уже установленной остановке у здания "Администрации Приокского района", но с важным дополнением — специальной посадочной платформой. Это решение позволит пассажирам заходить в вагон с остановки без перепада высоты, обеспечивая более комфортную и безопасную посадку.
Ранее сообщалось, что в июне наибольшей популярностью среди нижегородцев пользовались маршруты №№ 7, 6 и 3.
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