14 умных остановок установят на трамвайных маршрутах Нижнего Новгорода Общество

Фото: телеграм-канал "Нижегородский транспорт"

14 умных остановок установят на трамвайных маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале "Нижегородский транспорт".

Они будут расположены вдоль маршрутов №5, №6 и №7. В настоящее время работы ведутся на остановках "Мыза", "улица Батумская", "микрорайон Караваиха" и "Щёлоковский хутор".

Отмечается, что новые остановочные павильоны разрабатываются Институтом развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). Их внешний облик будет аналогичен уже установленной остановке у здания "Администрации Приокского района", но с важным дополнением — специальной посадочной платформой. Это решение позволит пассажирам заходить в вагон с остановки без перепада высоты, обеспечивая более комфортную и безопасную посадку.

Ранее сообщалось, что в июне наибольшей популярностью среди нижегородцев пользовались маршруты №№ 7, 6 и 3.