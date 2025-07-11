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Общество

Еще один троллейбус с автономным ходом будут тестировать в Нижнем Новгороде

14 июля 2025 10:06  [91] Общество
Еще один троллейбус с автономным ходом будут тестировать в Нижнем Новгороде

Фото: ГП НО "Нижегородэлектротранс" Вконтакте

В троллейбусный парк №2 Нижнего Новгорода поступил новый транспорт с увеличенным автономным ходом — модель ВМЗ-5298.01 "Авангард". Машину передали на тестовую эксплуатацию. Об этом сообщается на официальной странице ГП НО "Нижегородэлектротранс" во "ВКонтакте". 

Отмечается, что "Авангард" произведен в Вологде. 

Напомним, это уже третий троллейбус с автономным ходом, который поступил в Нижний Новгород для тестирования.

Ранее на новый маршрут №1, который с 12 июня соединяет микрорайон "Седьмое небо" с платформой Чаадаево, вышли "Синара" (Челябинск) и "Адмирал" (Энгельс). Оба предоставлены производителями для тестовой эксплуатации сроком на два месяца.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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