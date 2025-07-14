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Общество

Желающих обслуживать маршрут №171 до "Окского берега" вновь не нашлось

16 июля 2025 19:30  [64] Общество
Повторный конкурс на поиск перевозчика на маршрут №171 не состоялся

Повторный конкурс на поиск перевозчика нижегородского маршрута №171 "ЖК "Окский берег" –  Микрорайон Верхние Печеры" признан не состоявшимся. Информация размещена на сайте госзакупок. 

Указывается, что на конкурс не заявился никто из потенциальных операторов данного маршрута. Заявки принимались до 16 июля, а начать работу маршрут должен был с 1 августа. Стоимость контракта составляла 9,9 млн рублей. 

О дате нового конкурса на 171-й маршрут не сообщается.

Отметим, что в прошлый раз конкурс не состоялся по той же причине.  

Напомним, что №171 - это новый пригородный автобусный маршрут, перевозки на котором будут осуществляться по регулируемым тарифам. Запустить его планировали еще 1 июля. 

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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