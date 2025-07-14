Желающих обслуживать маршрут №171 до "Окского берега" вновь не нашлось Общество

Повторный конкурс на поиск перевозчика нижегородского маршрута №171 "ЖК "Окский берег" – Микрорайон Верхние Печеры" признан не состоявшимся. Информация размещена на сайте госзакупок.

Указывается, что на конкурс не заявился никто из потенциальных операторов данного маршрута. Заявки принимались до 16 июля, а начать работу маршрут должен был с 1 августа. Стоимость контракта составляла 9,9 млн рублей.

О дате нового конкурса на 171-й маршрут не сообщается.

Отметим, что в прошлый раз конкурс не состоялся по той же причине.

Напомним, что №171 - это новый пригородный автобусный маршрут, перевозки на котором будут осуществляться по регулируемым тарифам. Запустить его планировали еще 1 июля.