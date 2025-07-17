Мошенники обманули нижегородку, выдав себя за ее коллегу в мессенджере Происшествия

В Советском районе молодая школьная учительница стала жертвой мошенников, переведя свои сбережения на счёт злоумышленников после получения сообщения от якобы знакомого человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Нижнему Новгороду, 27-летняя жительница обратилась в отдел полиции № 7 с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что получила в мессенджере сообщение от своей коллеги с просьбой занять деньги. Не заподозрив подвоха, она перевела 12 600 рублей на указанный счёт. Позже выяснилось, что аккаунт её подруги был взломан, а сообщение отправили мошенники. Таким образом, учительница стала жертвой одной из распространённых схем обмана в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчёркивают: при получении просьбы о помощи от знакомых или родственников необходимо убедиться в подлинности отправителя. Рекомендуется связаться с человеком другим способом — позвонить или написать в другой социальной сети. Также можно задать вопрос, на который знает ответ только настоящий собеседник.

Ранее сообщалось, что пожилой нижегородец стал жертвой мошенников, потеряв свыше 14 миллионов рублей.