Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 июля 2025 12:16  [125] Мошенники обманули нижегородку, выдав себя за ее коллегу в мессенджере
20 июля 2025 10:35  [179] Рейс в Москву отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июля
20 июля 2025 09:45  [234] Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
20 июля 2025 08:22  [538] Пять украинских беспилотников сбили ночью в Нижегородской области
20 июля 2025 08:00  [235] Двух нижегородок заподозрили в хранении наркотиков в крупном размере
19 июля 2025 16:47  [331] Бастрыкин потребовал доклад из-за домогавшегося до детей мигранта на Бору
19 июля 2025 14:35  [481] Деревянный дом вспыхнул на Полтавской в Нижнем Новгороде
19 июля 2025 13:56  [411] Полицейские задержали вебкам-модель из Богородска
19 июля 2025 12:50  [345] Мигранта задержали за хулиганство на Бору
19 июля 2025 11:50  [444] Два юных нижегородца разбились на мотоцикле в Володарском районе
Происшествия

Мошенники обманули нижегородку, выдав себя за ее коллегу в мессенджере

20 июля 2025 12:16  [125] Происшествия
Мошенники обманули нижегородку, выдав себя за ее коллегу в мессенджере

В Советском районе молодая школьная учительница стала жертвой мошенников, переведя свои сбережения на счёт злоумышленников после получения сообщения от якобы знакомого человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Нижнему Новгороду, 27-летняя жительница обратилась в отдел полиции № 7 с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что получила в мессенджере сообщение от своей коллеги с просьбой занять деньги. Не заподозрив подвоха, она перевела 12 600 рублей на указанный счёт. Позже выяснилось, что аккаунт её подруги был взломан, а сообщение отправили мошенники. Таким образом, учительница стала жертвой одной из распространённых схем обмана в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчёркивают: при получении просьбы о помощи от знакомых или родственников необходимо убедиться в подлинности отправителя. Рекомендуется связаться с человеком другим способом — позвонить или написать в другой социальной сети. Также можно задать вопрос, на который знает ответ только настоящий собеседник.

Ранее сообщалось, что пожилой нижегородец стал жертвой мошенников, потеряв свыше 14 миллионов рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2025 13:14  [692] Лжетрейдер обманул нижегородского пенсионера на 700 тысяч рублей
15 июля 2025 14:16  [819] Нижегородцам рассказали о правилах финансовой грамотности
14 июля 2025 11:42  [566] Покупка билетов в кино обернулась для дзержинца потерей 320 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных