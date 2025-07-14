Нижегородцам рассказали о правилах финансовой грамотности Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С повсеместным развитием технологий количество случаев мошенничества с каждым годом только растет. Еженедельно нижегородцы переводят десятки миллионов рублей злоумышленникам, использующим все новые схемы обмана. За 2024 год ущерб от дистанционных краж и мошенничества в регионе превысил 2 млрд рублей, а общая сумма похищенных средств по стране составила 27,5 млрд рублей.

Первый замминистра финансов Нижегородской области Наталья Никифорова напомнила гражданам о важности финансовой грамотности в рамках семинара в НОИЦ 15 июля, который посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Основные признаки, что с вами разговаривают мошенники

Вы не являетесь инициатором общения. Мошенники, как правило, первыми пытаются наладить контакт – звонят, присылают сообщение на email, связываются в мессенджерах.

Вас пытаются вывести на эмоции. Сильные эмоции – главный враг рационального мышления. Злоумышленникам важно запугать и вывести из равновесия жертву.

Вас торопят и оказывают давление. Мошенники постоянно торопят и ставят дедлайны, чтобы у человека не было времени проанализировать ситуацию.

Вам запрещают связываться с третьими лицами. Обманщикам нужно не допустить общение потенциального пострадавшего с семьей или настоящими представителями банка, правоохранительных органов и других инстанций, чтобы человек не узнал о мошенничестве.

От вас требуют личную информацию. Мошенники всегда просят какие-то персональные данные: от кода из СМС, который нельзя никому сообщать, до информации с "Госуслуг".

Стоит помнить, что новые схемы обмана появляются регулярно. Если раньше самым частым мошенничеством был звонок от пострадавшего в ДТП родственника, то сейчас нижегородцам звонят лжеполицейские, сотрудники банков и операторы сотовой связи, пожилым гражданам предлагают пересчитать пенсию, ищущим работу рассказывают о быстром заработке. Кроме того, участились случаи обманов посредством дипфейков, созданных искусственным интеллектом голосовых и видеозвонков от якобы коллег, друзей и родственников.

Так, в Нижегородской области аферисты регулярно создают фейковые аккаунты депутатов, министров, мэра и губернатора. К слову, мошенники с помощью нейросетей даже генерировали видеозапись об авиакатастрофе, где подделывали речь Глеба Никитина.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Немедленно заблокируйте карту, счет или аккаунт.

Сохраните все доказательства (переписку, скриншоты переводов или оплаты, номера телефонов)

Обратитесь в банк или службу поддержки.

Сообщите о случившемся в правоохранительные органы (через отделение, сайт МВД или "Госуслуги").

Жертвой мошенников может стать любой, даже самый осведомленный. Поэтому следует быть более бдительными и не разглашать свои персональные данные ни онлайн, ни по телефону.