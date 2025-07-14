Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2025 14:19  [74] Горьковская магистраль предлагает выбрать "народное" имя новому ретропоезду
15 июля 2025 14:16  [88] Нижегородцам рассказали о правилах финансовой грамотности
15 июля 2025 13:46  [90] ВТБ подводит итоги конкурса по выбору имени леопарда
15 июля 2025 12:32  [166] Нижегородцы начнут предлагать идеи для благоустройства в рамках проекта "ВАМ РЕШАТЬ!"
15 июля 2025 12:22  [148] Соискатели из Нижегородской области разместили почти 120 тысяч резюме
15 июля 2025 11:43  [150] Нижегородский суд вернул жилищные права пенсионеру-таможеннику
15 июля 2025 11:28  [133] "Теплосети" заменили теплотрассу под проспектом Ленина без перекрытия движения
15 июля 2025 11:00  [145] Смартфон за 1 рубль и оплаченная связь: Билайн запустил новую акцию
15 июля 2025 10:36  [129] Нижегородцы завершили работы на первых двух объектах на новой подшефной территории в ДНР
15 июля 2025 10:30  [177] Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей
Общество

Нижегородцам рассказали о правилах финансовой грамотности

15 июля 2025 14:16  [88] Общество
Нижегородцам напомнили, как противодействовать финансовым мошенникам

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С повсеместным развитием технологий количество случаев мошенничества с каждым годом только растет. Еженедельно нижегородцы переводят десятки миллионов рублей злоумышленникам, использующим все новые схемы обмана. За 2024 год ущерб от дистанционных краж и мошенничества в регионе превысил 2 млрд рублей, а общая сумма похищенных средств по стране составила 27,5 млрд рублей.

Первый замминистра финансов Нижегородской области Наталья Никифорова напомнила гражданам о важности финансовой грамотности в рамках семинара в НОИЦ 15 июля, который посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Основные признаки, что с вами разговаривают мошенники

  • Вы не являетесь инициатором общения. Мошенники, как правило, первыми пытаются наладить контакт – звонят, присылают сообщение на email, связываются в мессенджерах.
  • Вас пытаются вывести на эмоции. Сильные эмоции – главный враг рационального мышления. Злоумышленникам важно запугать и вывести из равновесия жертву.
  • Вас торопят и оказывают давление. Мошенники постоянно торопят и ставят дедлайны, чтобы у человека не было времени проанализировать ситуацию.
  • Вам запрещают связываться с третьими лицами. Обманщикам нужно не допустить общение потенциального пострадавшего с семьей или настоящими представителями банка, правоохранительных органов и других инстанций, чтобы человек не узнал о мошенничестве.
  • От вас требуют личную информацию. Мошенники всегда просят какие-то персональные данные: от кода из СМС, который нельзя никому сообщать, до информации с "Госуслуг".

Стоит помнить, что новые схемы обмана появляются регулярно. Если раньше самым частым мошенничеством был звонок от пострадавшего в ДТП родственника, то сейчас нижегородцам звонят лжеполицейские, сотрудники банков и операторы сотовой связи, пожилым гражданам предлагают пересчитать пенсию, ищущим работу рассказывают о быстром заработке. Кроме того, участились случаи обманов посредством дипфейков, созданных искусственным интеллектом голосовых и видеозвонков от якобы коллег, друзей и родственников. 

Так, в Нижегородской области аферисты регулярно создают фейковые аккаунты депутатов, министровмэра и губернатора. К слову, мошенники с помощью нейросетей даже генерировали видеозапись об авиакатастрофе, где подделывали речь Глеба Никитина.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

  • Немедленно заблокируйте карту, счет или аккаунт.
  • Сохраните все доказательства (переписку, скриншоты переводов или оплаты, номера телефонов)
  • Обратитесь в банк или службу поддержки.
  • Сообщите о случившемся в правоохранительные органы (через отделение, сайт МВД или "Госуслуги").

Жертвой мошенников может стать любой, даже самый осведомленный. Поэтому следует быть более бдительными и не разглашать свои персональные данные ни онлайн, ни по телефону. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Минфин Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 10:55  [160] Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска 630 тысяч рублей
08 июля 2025 12:00  [652] Мошенники выманили у нижегородца почти 3 млн рублей под видом продажи авто
03 июля 2025 12:00  [643] Мошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных