Нижегородцам рассказали о правилах финансовой грамотности

С повсеместным развитием технологий количество случаев мошенничества с каждым годом только растет. Еженедельно нижегородцы переводят десятки миллионов рублей злоумышленникам, использующим все новые схемы обмана. За 2024 год ущерб от дистанционных краж и мошенничества в регионе превысил 2 млрд рублей, а общая сумма похищенных средств по стране составила 27,5 млрд рублей.
Первый замминистра финансов Нижегородской области Наталья Никифорова напомнила гражданам о важности финансовой грамотности в рамках семинара в НОИЦ 15 июля, который посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Основные признаки, что с вами разговаривают мошенники
Стоит помнить, что новые схемы обмана появляются регулярно. Если раньше самым частым мошенничеством был звонок от пострадавшего в ДТП родственника, то сейчас нижегородцам звонят лжеполицейские, сотрудники банков и операторы сотовой связи, пожилым гражданам предлагают пересчитать пенсию, ищущим работу рассказывают о быстром заработке. Кроме того, участились случаи обманов посредством дипфейков, созданных искусственным интеллектом голосовых и видеозвонков от якобы коллег, друзей и родственников.
Так, в Нижегородской области аферисты регулярно создают фейковые аккаунты депутатов, министров, мэра и губернатора. К слову, мошенники с помощью нейросетей даже генерировали видеозапись об авиакатастрофе, где подделывали речь Глеба Никитина.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
Жертвой мошенников может стать любой, даже самый осведомленный. Поэтому следует быть более бдительными и не разглашать свои персональные данные ни онлайн, ни по телефону.
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