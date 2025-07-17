Двое нижегородцев обратились к врачам из-за укусов змей за последнюю неделю Общество

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С начала 2025 года в Региональный токсикологический центр на базе Городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода обратились восемь человек с укусами змей. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Министерстве здравоохранения региона, двое из них поступили в течение последней недели.

Всем пациентам была оказана медицинская помощь: проведены консультации и назначено необходимое лечение. Летальных исходов зафиксировано не было.

По информации ведомства, большинство таких случаев происходит в лесных массивах и на садовых участках. Чаще всего обращения по поводу укусов змей поступают из Ветлужского, Уренского и Дальнеконстантиновского округов.

Ранее врач рекомендовал нижегородцам не использовать жгуты при укусе змеи. Как правильно оказать первую помощь, можно прочитать здесь.