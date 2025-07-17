Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2025 12:53  [79] Двое нижегородцев обратились к врачам из-за укусов змей за последнюю неделю
20 июля 2025 09:39  [196] 14 умных остановок установят на трамвайных маршрутах Нижнего Новгорода
19 июля 2025 17:50  [331] Одностороннее движение ввели на улице Тимирязева с 19 июля
19 июля 2025 15:37  [320] Движение по улице Федосеенко в Нижнем Новгороде временно ограничат
19 июля 2025 15:06  [349] Сильная магнитная буря идет в Нижний Новгород
19 июля 2025 13:22  [351] Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться
19 июля 2025 12:25  [297] Многодетным нижегородцам помогут с поиском работы
19 июля 2025 11:16  [323] Нижегородцам рассказали об опасности наборов для самопломбирования зубов
19 июля 2025 08:00  [365] 71 млн рублей выделит область на расселение трех домов в Студеном квартале
18 июля 2025 20:00  [433] Плановые работы на РТС затронут теле- и радиовещание в Нижегородской области
Общество

Двое нижегородцев обратились к врачам из-за укусов змей за последнюю неделю

20 июля 2025 12:53  [79] Общество
Двое нижегородцев обратились к врачам из-за укусов змей за последнюю неделю

Фото: pixabаy.com

С начала 2025 года в Региональный токсикологический центр на базе Городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода обратились восемь человек с укусами змей. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Министерстве здравоохранения региона, двое из них поступили в течение последней недели.

Всем пациентам была оказана медицинская помощь: проведены консультации и назначено необходимое лечение. Летальных исходов зафиксировано не было.

По информации ведомства, большинство таких случаев происходит в лесных массивах и на садовых участках. Чаще всего обращения по поводу укусов змей поступают из Ветлужского, Уренского и Дальнеконстантиновского округов.

Ранее врач рекомендовал нижегородцам не использовать жгуты при укусе змеи. Как правильно оказать первую помощь, можно прочитать здесь

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
змеи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2025 10:18  [1357] Змеи атакуют детей в Нижегородской области
17 апреля 2025 08:00  [917] Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей
19 июля 2023 11:15  [8052] Всего три вида змей обитает в Нижегородской области, два из них - краснокнижные
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных