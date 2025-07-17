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Общество

Гуманитарный склад начал работу в Советском районе Нижнего Новгорода

20 июля 2025 13:32  [124] Общество
Гуманитарный склад начал работу в Советском районе Нижнего Новгорода

Фото: Александр Куимов

В Советском районе Нижнего Новгорода открылся новый гуманитарный склад, призванный оказывать регулярную помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Проект запущен Волонтерским центром Нижегородской области совместно с региональным штабом #МЫВМЕСТЕ. Партнерами выступили АНО "Общественное самоуправление" и компания "Ферроэлектрик", оказавшая благотворительную поддержку.

Пункт помощи расположен по адресу: ул. Бориса Панина, 19. Здесь формируются и выдаются продуктовые наборы для многодетных и малоимущих семей, родственников участников специальной военной операции и других категорий граждан, нуждающихся в поддержке.

В церемонии открытия приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, заместитель главы Советского района Роман Ознобишин и руководитель АНО "Общественное самоуправление" Оксана Дектерева.

"Открытие гуманитарного центра – это первый и очень важный шаг в нашей системной работе по поддержке граждан, попавших в трудные жизненные ситуации. Такие пункты помогают не только делом, но и словом", – отметил Евгений Чинцов. Он подчеркнул, что центр станет не только местом помощи, но и точкой сбора гуманитарных грузов для отправки в зону СВО.

В день открытия продуктовые наборы получили около 70 жителей района. В дальнейшем планируется расширить охват и оказывать поддержку жителям других районов города и области.

"Наш новый социальный проект – это важный шаг к созданию системы долгосрочной поддержки для тех, кто в ней особенно нуждается", – заявила генеральный директор Волонтерского центра Мария Самоделкина. – "Мы верим, что даже в сложных обстоятельствах человек должен чувствовать, что он не один".

Открытие сопровождалось праздничной программой: гостей ждали конкурсы, выступления артистов и розыгрыши призов от партнеров проекта.
Подать заявку на получение помощи можно по телефону горячей линии: 8-800-222-00-13 или через сообщения в официальной группе "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что бесплатная психологическая поддержка доступна нижегородцам.

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Теги:
Благотворительность поддержка
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