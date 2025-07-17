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Происшествия

Водитель каршеринга сбил пешехода и врезался в дом на проспекте Ленина

20 июля 2025 14:36  [45] Происшествия
Водитель каршеринга сбил пешехода и врезается в дом на проспекте Ленина

Фото: Госавтоинспекции по Нижегородской области

Серьёзная авария с летальным исходом произошла утром 20 июля на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

По данным региональной Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, принадлежащего каршеринговому сервису, выехал на встречную полосу, а затем — на тротуар, где находились пешеходы. Один из них успел отскочить в сторону, второй — 35-летний мужчина — оказался под колесами. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.

После наезда автомобиль продолжил движение и врезался в дерево, а затем — в фасад жилого дома. Водителя задержали сотрудники полиции. По оперативным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в конце июня на улице Бекетова в результате аварии один из автомобилей откинуло на остановку. В результате на месте погибли 25-летняя девушка и еще одна женщина. Позднее в больнице умерла пострадавшая в аварии девочка. 

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Теги:
ГАИ ДТП Смертность
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