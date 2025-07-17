СК возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек в Пьяне

В Пильнинском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Напомним, легковой автомобиль УАЗ, в котором находились пятеро человек, вылетел с дороги и упал в реку Пьяна, так как водитель не справился с управлением. Выбраться из затонувшей машины удалось лишь одному пассажиру, остальные погибли.
Следственным отделом СУ СК по городу Сергач возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления и прокуратуры Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске задержали двух 14-летних подростков, которые напали на мужчину с сигнальной ракетой.
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