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Общество

Нижегородцы неоднозначно относятся к отмене оценок по творческим предметам

20 июля 2025 17:03  [112] Общество
нижегородцы неоднозначно относятся к отмене оценок по творческим предметам

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде жители по-разному оценивают идею заменить 5-балльную систему на зачетную по таким предметам, как изобразительное искусство, физкультура, музыка и труд. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного среди экономически активного населения города, включая родителей школьников.

Поводом для дискуссии стало предложение Госдумы, адресованное Минпросвещения и Рособрнадзору, рассмотреть целесообразность перехода от привычной системы оценок к формату "зачет/незачет" по непрофильным дисциплинам.

Согласно результатам опроса, 43% нижегородцев высказались за сохранение 5-балльной системы, 38% — за переход к зачетной. Мужчины чаще выступают за традиционный подход (52%). В числе аргументов — мнение, что "система «зачет/незачет» снизит творческий потенциал школьников" и "оценки дают возможность конкурировать и развиваться личности".

Женщины, напротив, чаще поддерживают реформу: 47% опрошенных женщин высказались за зачетную систему. Как отметила одна из участниц опроса: "Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки, кому-то вообще не интересен спорт. Все мы разные. Просто оценка «зачет/незачет» дает возможность не считать себя ущербным".

Особенно заметна разница в позициях среди родителей школьников. Половина матерей (50%) поддерживают отмену оценок по творческим предметам. Один из аргументов: "У моего сына по всем предметам пятерки, а по ритмике — три". Отцы, напротив, чаще за сохранение 5-балльной шкалы — 61% опрошенных. "Если учитель заинтересован в обучении, то детям будет интересно и они будут выкладываться на пятерку", — считает один из респондентов.

Возраст также влияет на мнение: молодежь до 35 лет чаще поддерживает зачетную систему, тогда как среди горожан старше 35 лет половина предпочитает оставить все как есть.

Опрос проводился в период с 7 по 10 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что стартовал прием заявок в нижегородскую ИТ-Академию для школьников.

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Теги:
Образование школьники
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