Более 700 нижегородцев окончили школу с золотой медалью в 2025 году

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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился статистикой об успеваемости выпускников-2025. Информацию он опубликовал в своём телеграм-канале.
В этом году в городе насчитывается 730 школьников, окончивших учебный год с отличием. Это заметно больше, чем в предыдущем. Лидерами по числу отличников стали школы, расположенные в Нижегородском, Автозаводском и Советском районах.
Отдельно мэр отметил тех, кто продемонстрировал высший результат на ЕГЭ. Наиболее массово ребята справились на 100 баллов с русским языком — таких выпускников оказалось 20. Ещё 16 человек идеально сдали химию, девять — литературу, пятеро — историю. По географии и биологии — по одному стобалльнику.
Некоторым школьникам удалось получить по 100 баллов сразу по двум предметам. Среди них — Яна Евсина из гимназии № 184, Оксана Захарова из лицея № 165 и Владимир Антонов из лицея № 40.
"Поздравляю с окончанием школы всех 5 499 выпускников-2025! Важный жизненный этап, где вы ярко и достойно проявили себя, позади. Дальше — новые цели, новые победы, новые горизонты. Пусть всё у вас получится!" — обратился к выпускникам Юрий Шалабаев.
Напомним, что школьник из Дзержинска набрал 100 баллов по профильной математике.
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