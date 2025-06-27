Более 700 нижегородцев окончили школу с золотой медалью в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился статистикой об успеваемости выпускников-2025. Информацию он опубликовал в своём телеграм-канале.

В этом году в городе насчитывается 730 школьников, окончивших учебный год с отличием. Это заметно больше, чем в предыдущем. Лидерами по числу отличников стали школы, расположенные в Нижегородском, Автозаводском и Советском районах.

Отдельно мэр отметил тех, кто продемонстрировал высший результат на ЕГЭ. Наиболее массово ребята справились на 100 баллов с русским языком — таких выпускников оказалось 20. Ещё 16 человек идеально сдали химию, девять — литературу, пятеро — историю. По географии и биологии — по одному стобалльнику.

Некоторым школьникам удалось получить по 100 баллов сразу по двум предметам. Среди них — Яна Евсина из гимназии № 184, Оксана Захарова из лицея № 165 и Владимир Антонов из лицея № 40.

"Поздравляю с окончанием школы всех 5 499 выпускников-2025! Важный жизненный этап, где вы ярко и достойно проявили себя, позади. Дальше — новые цели, новые победы, новые горизонты. Пусть всё у вас получится!" — обратился к выпускникам Юрий Шалабаев.

Напомним, что школьник из Дзержинска набрал 100 баллов по профильной математике.