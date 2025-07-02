Родителям нижегородских первоклашек предлагают оформить "Карту школьника" Общество

Родители будущих первоклассников из Нижегородской области уже сейчас могут оформить "Карту школьника" на портале "Карта жителя".

Как пояснил директор ГАУ "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов, оформление карты максимально упрощено. Если ребенок уже зачислен в школу и данные о нем внесены в систему НИРО, карта формируется автоматически. В случае если информации в базе пока нет, потребуется прикрепить скан справки о зачислении. Также доступна функция создания черновика заявления — его можно заполнить вручную, а после появления данных в системе заявка сформируется автоматически.

Для оформления карты необходимо быть авторизованным пользователем портала "Карта жителя Нижегородской области". В верхнем меню сайта нужно выбрать раздел "Карта школьника", активировать пункт "Карта формируется для ребенка, поступающего в первый класс" и следовать инструкции.

Функционал карты будет доступен при условии, что ребенок добавлен в профиль родителя на портале "Госуслуги". С помощью этой карты родители смогут отслеживать время входа и выхода ребенка из школы, а также получать информацию о питании в школьной столовой — от меню до суммы списаний за обеды. С начала учебного года в личном кабинете появится лицевой счет школьника, текущий баланс, список блюд и суммы, списанные за питание.

Дополнительную информацию можно найти на портале проекта или в мобильном приложении "Карта жителя", которое доступно для устройств на Android и iOS в AppStore, Google Play и RuStore.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородцы подали более 16,4 тысячи заявлений на зачисление детей в первый класс через портал "Госуслуги" в ходе первой волны приема.