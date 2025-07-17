Опубликовано видео смертельного наезда на пешехода на проспекте Ленина Происшествия

Фото: управление ГАИ Нижегородской области

Опубликовано видео смертельного наезда на пешехода в Нижнем Новгороде. Кадры опубликовало ГАИ по региону.

На записи видно, как двое мужчин пытаются уйти от несущегося автомобиля. Один успевает отбежать, второй попадает под колёса. От полученных травм он погиб на месте, ещё до прибытия скорой помощи.

Напомним, ДТП произошло 20 июля утром. 26-летний водитель переехал встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.