Эксперты ТПП Нижегородской области пострадали в ДТП в Володарском округе

Государственная инспекция труда в Нижегородской области инициировала расследование несчастного случая на производстве после серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали сотрудники Торгово-промышленной палаты региона.
Авария произошла 17 июля 2025 года около 14:00 на третьем километре автодороги Ильиногорск – Золино в Володарском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки "Рено" не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
В ДТП пострадали двое сотрудников: 60-летний водитель транспортного отдела ТПП Нижегородской области и 58-летний главный эксперт департамента строительно-технической экспертизы АНО "Центр экспертиз ТПП НО". Оба были госпитализированы с травмами, которые квалифицированы как тяжелые.
Как сообщили в инспекции, специалисты направлялись в Володарский округ для проведения строительно-технической экспертизы одного из местных учреждений.
По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится в рамках трудового законодательства РФ и направлено на выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к происшествию.
Ранее сообщалось, что гострудинспекция начинает расследование после смертельного ДТП с чиновниками из Чувашии на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе.
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