Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 июля 2025 18:23  [47] Эксперты ТПП Нижегородской области пострадали в ДТП в Володарском округе
18 июля 2025 17:22  [118] Нашлись владельцы собаки, покусавшей ребенка в Городце
18 июля 2025 15:53  [171] СК возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек в Пьяне
18 июля 2025 15:31  [156] Рабочий "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" получил тяжелые травмы после падения с крыши
18 июля 2025 12:25  [984] Четыре нижегородца погибли при падении авто в Пьяну
18 июля 2025 12:15  [229] Поездка нижегородца с поддельными правами закончилась уголовным делом
18 июля 2025 11:12  [227] Нижегородец улетел на "шестёрке" в Оку во время съёмок видеоролика
18 июля 2025 11:03  [216] Почти 80 авто и мотоциклов угнали в Нижегородской области с начала года
18 июля 2025 09:15  [264] Женщина утонула в Волге около Лыскова
18 июля 2025 07:35  [467] Украинский беспилотник сбили ночью в Нижегородской области
Происшествия

Эксперты ТПП Нижегородской области пострадали в ДТП в Володарском округе

18 июля 2025 18:23  [47] Происшествия
Эксперты ТПП Нижегородской области пострадали в ДТП в Володарском округе

Государственная инспекция труда в Нижегородской области инициировала расследование несчастного случая на производстве после серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали сотрудники Торгово-промышленной палаты региона.

Авария произошла 17 июля 2025 года около 14:00 на третьем километре автодороги Ильиногорск – Золино в Володарском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки "Рено" не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали двое сотрудников: 60-летний водитель транспортного отдела ТПП Нижегородской области и 58-летний главный эксперт департамента строительно-технической экспертизы АНО "Центр экспертиз ТПП НО". Оба были госпитализированы с травмами, которые квалифицированы как тяжелые.

Как сообщили в инспекции, специалисты направлялись в Володарский округ для проведения строительно-технической экспертизы одного из местных учреждений. 

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится в рамках трудового законодательства РФ и направлено на выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к происшествию.

Ранее сообщалось, что гострудинспекция начинает расследование после смертельного ДТП с чиновниками из Чувашии на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Володарский район Госинспекция труда ДТП
Поделиться:
Новости по теме
18 июля 2025 15:31  [156] Рабочий "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" получил тяжелые травмы после падения с крыши
17 июля 2025 09:43  [669] Водитель автоцистерны умер за рулем в Нижегородской области
14 июля 2025 18:30  [616] Слесарь погиб на канализационной станции в Балахне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных