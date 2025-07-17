Эксперты ТПП Нижегородской области пострадали в ДТП в Володарском округе Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области инициировала расследование несчастного случая на производстве после серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали сотрудники Торгово-промышленной палаты региона.

Авария произошла 17 июля 2025 года около 14:00 на третьем километре автодороги Ильиногорск – Золино в Володарском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки "Рено" не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали двое сотрудников: 60-летний водитель транспортного отдела ТПП Нижегородской области и 58-летний главный эксперт департамента строительно-технической экспертизы АНО "Центр экспертиз ТПП НО". Оба были госпитализированы с травмами, которые квалифицированы как тяжелые.

Как сообщили в инспекции, специалисты направлялись в Володарский округ для проведения строительно-технической экспертизы одного из местных учреждений.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится в рамках трудового законодательства РФ и направлено на выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к происшествию.

Ранее сообщалось, что гострудинспекция начинает расследование после смертельного ДТП с чиновниками из Чувашии на трассе М-7 "Волга" в Воротынском округе.