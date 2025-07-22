В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 июля 2025 11:20  [196] Школа для одаренных детей на Бору подорожала до 7 млрд рублей
21 июля 2025 18:49  [329] На 10% увеличилась выработка нижегородского производителя электротранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"
21 июля 2025 13:00  [402] Нижегородская область заняла 65-е место по уровню развития ипотеки
20 июля 2025 17:49  [507] Нижегородских производителей пригласили к участию выставке "Интерткань-Осень"
20 июля 2025 09:00  [507] Четыре нижегородские фермы получат почти 100 миллионов на развитие производства
19 июля 2025 17:20  [595] Плата за детские сады выросла в Нижегородской области
19 июля 2025 09:00  [598] Архитектуру первого дома на Самочкина утвердил нижегородский минград
18 июля 2025 19:21  [543] 15 нижегородских компаний приняли участие в Дне нижегородской промышленности в Минпромторге РФ
18 июля 2025 17:00  [731] Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
18 июля 2025 14:04  [501] ВТБ определил распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
Экономика

Нижегородских производителей пригласили к участию выставке "Интерткань-Осень"

20 июля 2025 17:49  [507] Экономика
Нижегородских производителей пригласили к участию выставке Интерткань-Осень

Предприятия текстильной и лёгкой промышленности из Нижегородской области приглашаются к участию в 18-й Международной выставке "Интерткань-Осень.2025". Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Мероприятие пройдёт с 26 по 28 августа в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске Московской области. 

Организаторы ожидают более 400 участников из девяти стран. Выставка традиционно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности.

В рамках деловой программы запланированы обсуждения ключевых вопросов развития отрасли: государственной поддержки российских брендов, стратегии роста и новых вызовов. Также состоятся конференции для представителей швейных производств, дизайнеров, декораторов и специалистов индустрии моды.

Как отмечают организаторы, главная цель выставки — не только продемонстрировать современные тренды в текстиле и материалах, но и создать эффективную платформу для взаимодействия производителей, дизайнеров и покупателей со всей страны. Региональные компании получат возможность заявить о себе на федеральном уровне, найти новых партнёров и познакомиться с передовыми решениями отрасли.

Участие в выставке и деловой программе бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте мероприятия. 

Ранее сообщалось, что 15 нижегородских компаний приняли участие в Дне нижегородской промышленности в Минпромторге РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Производство Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
14 июля 2025 17:30  [667] Нижегородские предприятия увеличили объемы производства в 2025 году
10 июля 2025 15:49  [662] Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов
05 июля 2025 10:00  [627] Более 30 нижегородских компаний приняло участие во встрече с торговыми представителями РФ из четырёх стран
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных