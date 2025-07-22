Нижегородских производителей пригласили к участию выставке "Интерткань-Осень" Экономика

Предприятия текстильной и лёгкой промышленности из Нижегородской области приглашаются к участию в 18-й Международной выставке "Интерткань-Осень.2025". Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Мероприятие пройдёт с 26 по 28 августа в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске Московской области.

Организаторы ожидают более 400 участников из девяти стран. Выставка традиционно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности.

В рамках деловой программы запланированы обсуждения ключевых вопросов развития отрасли: государственной поддержки российских брендов, стратегии роста и новых вызовов. Также состоятся конференции для представителей швейных производств, дизайнеров, декораторов и специалистов индустрии моды.

Как отмечают организаторы, главная цель выставки — не только продемонстрировать современные тренды в текстиле и материалах, но и создать эффективную платформу для взаимодействия производителей, дизайнеров и покупателей со всей страны. Региональные компании получат возможность заявить о себе на федеральном уровне, найти новых партнёров и познакомиться с передовыми решениями отрасли.

Участие в выставке и деловой программе бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что 15 нижегородских компаний приняли участие в Дне нижегородской промышленности в Минпромторге РФ.