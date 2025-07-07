Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов Экономика

В рейтинге эффективности реализации промышленной политики, который ведет Минпромторг России, Нижегородская область по итогам 2024 года заняла второе место. Об этом было объявлено в Екатеринбурге на Международной промышленной выставки "Иннопром-2025". Высокую награду региону вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Для Нижегородской области это серьезный успех. За год регион значительно улучшил показатели эффективности промышленной политики, поднявшись с восьмого на второе место. Оценивая этот результат, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион "ведет большую работу по развитию индустриальных парков, помогает предприятиям расширять рынки сбыта внутри страны и за рубежом, актуализирует меры поддержки и цифровые сервисы". При этом важнейшей задачей губернатор считает помощь в привлечении финансовых ресурсов. "Тесное сотрудничество профильного ведомства с федеральными коллегами позволило за прошлый год по различным программам Минпромторга РФ привлечь около 50 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023-м. В том числе благодаря этой работе объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности вырос на 36%", – подчеркнул глава региона.

Мы предложили экспертам прокомментировать это событие, в том числе ответить на вопросы: какие методы, механизмы и инструменты позволяют региону в условиях санкций увеличивать эффективность промышленной политики и как эти результаты сказываются на качестве жизни в регионе?

Евгений Семенов зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Основные методы, механизмы и инструменты, позволяющие достичь результативности в реализации промышленной политики хорошо известны. О них на самых разных площадках постоянно говорят губернатор Глеб Никитин и члены правительства Нижегородской области. Речь идет о комплексной программе, включающей в себя создание оптимальных условий как для новых инвесторов, так и для фунционирующих предприятий. Это и развитие технопарков, и помощь в организации рынков сбыта, и внедрение цифровых сервисов и т.д. Об одном из ключевых факторов успеха сказал сам глава региона: "тесное сотрудничество с федеральными коллегами позволило за прошлый год по различным программ Минпромторга РФ привлечь около 50 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем 2023 году". Очевидно, что этот механизм не является уникальным, но, несомненно, характеризует качество реализации промышленной политики.

Что же касается качества жизни в регионе, то эффективность промышленной политики формирует целую систему факторов прямого и косвенного влияния на уровень жизни людей. Пока Россия находится в состоянии постиндустриального перехода промышленное производство будет оставаться экономической основой для роста благосостояния граждан. За этим коротким и очевидным тезисом стоят и инновационное развитие региона, в том числе развитие прикладной науки и образования, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, формирование современной, технологичной социальной инфраструктуры. Для отдельного человека есть свои преимущества жизни в индустриально-промышленном регионе. Это стабильная зарплата, возможности для профессионального роста, в частности корпоративное обучение, качественное медицинское обслуживание и страхование, программы по улучшению экологической обстановки, улучшение качества коммунальных услуг и т.д.

Таким образом, эффективная промышленная политика создает принципы самодостаточности в развитии региона: от качественного образования и создания рабочих мест до формирования комфортной городской среды. При этом промышленность становится не просто экономическим драйвером, она формирует фундаменты для действия важнейших социальных институтов, влияя на формирование образа будущего и благополучие каждого жителя региона".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"В условиях санкционного давления и внешних вызовов промышленная политика становится предельно важной сферой для обеспечения экономической устойчивости и выстраивания суверенитета страны. Как показали последние три года Нижегородская область весьма успешно справляется с текущей ситуацией: снижение зависимости от импорта, фокус внимания на диверсификацию экономики, поддержку инноваций и активное внедрение цифровых ресурсов дали свои плоды. Регион не просто оптимизировал существующие меры поддержки, но и адаптировал инструменты к новым реалиям.

Объяснить впечатляющий скачок в рейтинге Минпромторга можно несколькими причинами. Во-первых, Нижегородская область сделала верную ставку на развитие индустриального кластера и внутренней инфраструктуры (примером может послужить ОЭЗ "Кулибин"), что позволяет создавать новые производственные цепочки и выстраивать технологический суверенитет.

Во-вторых, комплексные меры поддержки со стороны властей и создание привлекательных условий для бизнеса: снижение налоговой нагрузки для стратегических предприятий, преференции в кредитной деятельности, компенсация затрат на внедрение инноваций.

В-третьих, правильная политика по привлечению инвестиций, благодаря чему объем вложений в основной капитал обрабатывающей промышленности Нижегородской области вырос на 36%, что также свидетельствует об эффективной коммуникации с федеральным центром.

В-четвертых, отметим переориентацию торгово-экономических отношений на взаимодействие с теми, кто не присоединился к санкциям, поиск новых партнёров и рынков сбыта. Способствовали этому встречи в рамках БРИКС, прошедшие в Нижнем Новгороде, форум России-Белоруссии и др. Эффективная экономическая политика напрямую сказывается на качестве жизни граждан: создание новых рабочих мест, формирование привлекательных условий для специалистов, рост налоговых отчислений в бюджет, которые могут быть направлены на развитие социальной инфраструктуры".

Андрей Чугунов, журналист:

"Связь эффективности промышленной политики и качества жизни населения в регионе прямая и незамысловатая. Эффективность политики служит развитию производств, что приносит налоги в бюджет, идущие на решение социальных вопросов, и доходы гражданам.

Региональная промышленная политика играет ключевую роль в формировании экономического ландшафта. Она представляет собой комплекс мер, направленных на стимулирование развития приоритетных отраслей, поддержку инноваций, привлечение инвестиций и создание благоприятной бизнес-среды. Успешная реализация такой политики способна не только повысить конкурентоспособность региона, но и существенно улучшить социальное благополучие его жителей.

Через целевые программы поддержки, льготное налогообложение, субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление гарантий, региональные власти стимулируют модернизацию производственных мощностей, внедрение новых технологий и повышение производительности труда. Это, в свою очередь, приводит к снижению себестоимости продукции, повышению ее качества и расширению рынков сбыта.

В Нижегородской области, например, активно поддерживаются такие отрасли, как автомобилестроение, судостроение, IT-сектор и оборонно-промышленный комплекс. Реализация программ по развитию отраслевых кластеров позволяет предприятиям кооперироваться, обмениваться опытом и совместно решать возникающие проблемы. Поддержка инновационных проектов, в том числе через создание технопарков и бизнес-инкубаторов, способствует появлению новых высокотехнологичных производств и рабочих мест.

Создание новых рабочих мест повышает уровень доходов и, как следствие, улучшает покупательную способность населения. В Нижегородской области, благодаря реализации программ по развитию промышленности, наблюдается рост занятости населения, увеличение заработной платы и улучшение социальных показателей. Развитие IT-сектора, например, создает высокооплачиваемые рабочие места для молодых специалистов, что способствует закреплению кадров в регионе. Поддержка экологически чистых производств позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни населения.

Второе место Нижегородской области (где почти нет полезных ископаемых) в рейтинге эффективности реализации промышленной политики свидетельствует о том, что вектор развития выбран правильно".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"По поводу методов, механизмов и инструментов выскажу непопулярную точку зрения. Само их наличие, существование разнообразных институализирующих документов и т.п., разумеется, имеют значение и оказывают влияние, но на первом месте стоят два фактора, которые обычно остаются за кадром.

Во-первых, это характер региональной экономики. Для Нижегородской (ранее Горьковской) области на протяжении многих лет основой было производство конечной высокотехнологичной продукции, замыкающее длинные производственные цепочки: автомобилестроение, авиа- и судостроение, радиоэлектроника, атомное машиностроение и проч., в том числе, тесно связанные с оборонно-промышленным комплексом. После включения страны в глобальный рынок, значительная часть этих промышленных мощностей "утратила актуальность”, их продукция оказалась вытеснена с мирового и российского рынка. Сегодня геополитическая и геоэкономическая конъюнктура изменилась, и началось активное возрождение.

Во-вторых, это “лоббизм”. Даже самые "продвинутые" программы и проекты не способны привлечь значимые инвестиции в регион, где руководитель не имеет соответствующего “политического веса”, не имеет влияния и не пользуется поддержкой на федеральном уровне. Сегодня Нижегородской промышленности повезло дважды - благоприятная конъюнктура и губернатор, явно пользующийся благосклонностью и поддержкой федерального центра.

Качество жизни в регионе в значительной степени является производной двух взаимосвязанных параметров: регионального (включая муниципальные) бюджета и среднего уровня доходов населения. Первый параметр - это возможность муниципальных и региональных властей поддерживать и развивать социальную и коммунальную инфраструктуру. Второй (кроме налогового пополнения бюджета) - служит важнейшим индикатором для развития частного малого и среднего бизнеса в сфере оказания разнообразных услуг, влияет на их доступность. Интенсивное развитие высокотехнологичной промышленности создает условия для роста этих параметров, поэтому оказывает прямое влияние на качество жизни в регионе.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Особенность Нижегородской области по сравнению со многими регионами страны состоит в том, что она в условиях внешнего санкционного давления сумела не только нарастить свой экономический потенциал, но и модернизировать его. Этот результат имеет тем большую ценность, что многие промышленные предприятия области точечно попали под прямые санкции западных стран. Опыт нашей области показывает, что обладая достаточным технологическим, кадровым и управленческим ресурсами можно формировать самодостаточную экономическую систему.

Успех Нижегородской области во многом был определен выбором правильной стратегии развития. Были использованы современные концепции организации производства, такие как: индустриальные парки, цифровые сервисы. Ставка нижегородского правительства на современные технологии оказалась наиболее результативной. Своевременный выбор такой стратегии развития позволил области опередить многие другие регионы, которые пошли по более привычному консервативному направлению. Несомненной заслугой профильных ведомств является то, что этот единственно правильный выбор был сделан ими в тот момент, когда его успех для многих казался неочевидным. В очередной раз сработал универсальный закон высокотехнологичной экономики: инновационный и быстрый побеждает традиционного и медленного.

Важной составляющей успеха Нижегородской области является налаживание продуктивных связей профильных ведомств региона с федеральными структурами. И дело здесь в только и не столько в объеме инвестиций из федеральных программ, сколько в способности эти инвестиции освоить. Нижегородская область сумела создать современную систему управления инвестициями, в силу чего федеральный центр имел все основания выбрать нашу область в рамках поддержки региональных инвестиционных проектов.

Таким образом, успех Нижегородской области в реализации промышленной политики определяется четырьмя факторами: исходной традиционной промышленной базой; своевременным выбором развития высокотехнологических производств; созданием эффективной системы управления инвестиционными процессами; тесной кооперацией с федеральными инвестиционными программами в сфере промышленности".