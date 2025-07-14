Нижегородские предприятия увеличили объемы производства в 2025 году

Объем промышленного производства в Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае текущего года индекс промышленного производства составил 101,5% к уровню мая 2024-го.
Согласно оперативным данным Нижегородстата, с января по май предприятия региона отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работы и оказали услуги на общую сумму:
Обрабатывающая промышленность показала уверенный рост: по итогам января–мая 2025 года объемы производства увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в следующих направлениях:
Значительное увеличение объемов отмечено также в производстве радиолокационной, радионавигационной и дистанционно управляемой аппаратуры (на 45,9%), измерительных и контрольных приборов (на 35,5%), товарного бетона (на 29,8%), крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых (на 29,7%), спецодежды (на 27,3%), лакокрасочных материалов на полимерной основе (на 17,5%) и других.
Ранее сообщалось, что более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на международной промышленной выставке "Иннопром-2025".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+