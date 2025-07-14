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Экономика

Нижегородские предприятия увеличили объемы производства в 2025 году

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Промышленность Нижегородской области нарастила объемы производства в 2025 году

Объем промышленного производства в Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае текущего года индекс промышленного производства составил 101,5% к уровню мая 2024-го. 

Согласно оперативным данным Нижегородстата, с января по май предприятия региона отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили работы и оказали услуги на общую сумму:

  • в обрабатывающих отраслях — на 854,7 млрд рублей;
  • в области энергоснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционирования воздуха — на 63,7 млрд рублей;
  • в сфере водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами и ликвидации загрязнений — на 20,6 млрд рублей;
  • в сфере добычи полезных ископаемых — на 2,7 млрд рублей.

Обрабатывающая промышленность показала уверенный рост: по итогам января–мая 2025 года объемы производства увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в следующих направлениях:

  • производство кокса и нефтепродуктов — рост на 43,5%;
  • выпуск машин и оборудования, не включенных в другие категории — на 33,1%;
  • изготовление готовых металлических изделий (за исключением машин и оборудования) — на 28,5%;
  • производство прочих транспортных средств и оборудования — на 24,2%;
  • выпуск компьютеров, электронной и оптической аппаратуры — на 23,1%.

Значительное увеличение объемов отмечено также в производстве радиолокационной, радионавигационной и дистанционно управляемой аппаратуры (на 45,9%), измерительных и контрольных приборов (на 35,5%), товарного бетона (на 29,8%), крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых (на 29,7%), спецодежды (на 27,3%), лакокрасочных материалов на полимерной основе (на 17,5%) и других.  

Ранее сообщалось, что более 40 переговоров провели нижегородские предприниматели на международной промышленной выставке "Иннопром-2025".

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Теги:
Нижегородстат Производство Промышленность
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