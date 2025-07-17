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Происшествия

Велосипедист влетел в "Чери" на улице Бекетова и попал в больницу

21 июля 2025 07:00  [93] Происшествия
Велосипедист угодил в больницу после ДТП с Чери на улице Бекетова

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На улице Бекетова в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и автомобиля "Чери". Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент случился 20 июля в 11:35 у дома №50.

Установлено, что водитель СИМ, мужчина 2005 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль под управлением мужчины 1975 года рождения, который остановился перед ним.

В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу после того, как влетел на самокате в автомобиль на Автозаводе.

 

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Теги:
ГИБДД ДТП
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