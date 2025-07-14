Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев произошел инцидент с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции

По имеющимся данным, днем 15 июля в Автозаводском районе мужчина около 40 лет ехал на скорости на электросамокате и сбил годовалого малыша.

В результате столкновения ребенок получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии на Бекетова девочка умерла в больнице.