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Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде

16 июля 2025 16:02  [49] Происшествия
Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев произошел инцидент с участием электросамоката, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции

По имеющимся данным, днем 15 июля в Автозаводском районе мужчина около 40 лет ехал на скорости на электросамокате и сбил годовалого малыша.

В результате столкновения ребенок получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии на Бекетова девочка умерла в больнице.

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Теги:
Дети ДТП самокат
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