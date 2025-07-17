Электробус Э-6 изменит расписание с 21 июля в Нижнем Новгороде Общество

График движения электробуса Э-6 в Нижнем Новгороде будет скорректирован с 21 июля. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Изменения коснутся отправлений от остановки в микрорайоне "Цветы". Теперь они будут согласованы с расписанием автобусов городских автобусов №41 и №92.

По словам представителей ЦРТС, такая мера направлена на сокращение времени ожидания и улучшение условий пересадки для пассажиров.

В ведомстве добавили, что новая схема движения в "Цветах" призвана сделать общественный транспорт более удобным и повысить его привлекательность для горожан.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит новые электробусы благодаря распоряжению председателя Правительства России.