Несколько рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 21 июля. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.
Официальный представитель Росавиации рассказал, что в нижегородском аэропорту с 02:10 21 июля вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным на 09:00 ограничения были сняты.
Так, задержан рейс на Москву авиакомпании "Аэрофлот", который должен был отправиться в 03:00.
Также задержан рейс перевозчика S7 из Нижнего Новгорода в российскую столицу.
Кроме того, был отменен вылет в Москву, намеченный на 08:20 (авиакомпания "Россия").
Напомним, что накануне из аэропорта Нижнего Новгорода были задержаны несколько рейсов. В ночь на 20 июля средствами ПВО были сбиты пять беспилотников над территорией Нижегородской области.
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