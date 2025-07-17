Несколько рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту Общество

Несколько рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова утром 21 июля. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Официальный представитель Росавиации рассказал, что в нижегородском аэропорту с 02:10 21 июля вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным на 09:00 ограничения были сняты.

Так, задержан рейс на Москву авиакомпании "Аэрофлот", который должен был отправиться в 03:00.

Также задержан рейс перевозчика S7 из Нижнего Новгорода в российскую столицу.

Кроме того, был отменен вылет в Москву, намеченный на 08:20 (авиакомпания "Россия").

Напомним, что накануне из аэропорта Нижнего Новгорода были задержаны несколько рейсов. В ночь на 20 июля средствами ПВО были сбиты пять беспилотников над территорией Нижегородской области.