Прямые рейсы планируют запустить из Нижнего Новгорода в Таиланд Общество

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Туроператор Tez Tour предложил включить Нижний Новгород в расширенную полетную программу между Россией и Таиландом. Об этом ТАСС сообщил генеральный представитель компании Андрей Снетков.

По его словам, прямые рейсы из Нижнего Новгорода могли бы существенно поддержать развитие туристического потока. Увеличение числа прямых рейсов сделает поездки в Таиланд доступнее. Чем больше предложений — тем ниже цены и шире выбор маршрутов, что выгодно для российских туристов.

Снетков отметил, что стоит рассмотреть маршруты с посадкой в городе Сураттхани. Этот аэропорт удобен для дальнейшего путешествия на популярные острова Самуи, Пханган и Тао. При этом он подчеркнул, что аэропорт Самуи не может принимать широкофюзеляжные самолеты из-за технических ограничений.

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун ранее заявила, что в стране фиксируют высокий интерес со стороны россиян к восстановлению прямого авиасообщения. Однако флот авиакомпании Thai Airways пока не позволяет оперативно нарастить количество рейсов, так как часть самолетов была выведена из эксплуатации в период пандемии.

Ранее сообщалось, что самолеты будут летать между Нижним Новгородом и Махачкалой три раза в неделю.