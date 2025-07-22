Бастрыкин заинтересовался нижегородскими ритуальщиками, вымогавшими деньги

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за возможных неправомерных действий со стороны ритуальных компаний в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, представители организации, оказывающей ритуальные услуги, требуют деньги с родственников умерших.
В связи с этим следственные органы СК России по Нижегородской области инициировали процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки, а также предоставить информацию по всем доводам, изложенным в сюжете федерального телеканала.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад из-за скандала с домогательствами мигранта на детской площадке на Бору.
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