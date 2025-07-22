Бастрыкин заинтересовался нижегородскими ритуальщиками, вымогавшими деньги Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за возможных неправомерных действий со стороны ритуальных компаний в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, представители организации, оказывающей ритуальные услуги, требуют деньги с родственников умерших.

В связи с этим следственные органы СК России по Нижегородской области инициировали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки, а также предоставить информацию по всем доводам, изложенным в сюжете федерального телеканала.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад из-за скандала с домогательствами мигранта на детской площадке на Бору.