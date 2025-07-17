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Происшествия

Бастрыкин изучит дело о вымогательстве подростков в Выксе

17 июля 2025 17:05  [41] Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад по делу о вымогательстве среди подростков в Выксе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, начатой по факту противоправных действий подростков в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях. По информации пользователей, группа подростков незаконно собирает персональные данные сверстников: сведения о семье, друзьях, местах посещения, а также личные фотографии. Затем эти данные размещаются на специальной онлайн-платформе, после чего от имени жертвы публикуются провокационные тексты, включая информацию о возможных противоправных действиях. 

Затем, как отмечается, подростки требуют деньги за удаление размещённых материалов. 

Следственные органы СК России по Нижегородской области уже проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к возможным противоправным действиям.

Ранее сообщалось, что руководителю Следкома доложат о ДТП с самокатчиком и годовалым малышом.

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Теги:
Александр Бастрыкин Выкса СК РФ
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