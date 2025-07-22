В Лыскове простились с погибшим героем СВО Алексеем Жучковым

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В Лысковском округе состоялась церемония прощания с военнослужащим Алексеем Жучковым, уроженцем города Лысково.
Как сообщили в администрации района, 39-летний боец погиб во время выполнения задач в рамках специальной военной операции.
Прощание прошло 20 июля на территории Дворца культуры, где был организован траурный митинг.
Жители округа и власти муниципалитета выразили соболезнования семье погибшего.
Ранее сообщалось, что в Борском округе простились с бойцом Алексеем Кольчатовым.
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