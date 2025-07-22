В Лыскове простились с погибшим героем СВО Алексеем Жучковым Общество

Фото: администрация Лысковского округа

В Лысковском округе состоялась церемония прощания с военнослужащим Алексеем Жучковым, уроженцем города Лысково.

Как сообщили в администрации района, 39-летний боец погиб во время выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Прощание прошло 20 июля на территории Дворца культуры, где был организован траурный митинг.

Жители округа и власти муниципалитета выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в Борском округе простились с бойцом Алексеем Кольчатовым.