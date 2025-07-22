Парковку рядом с социальными объектами предложили сделать бесплатной Общество

Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили законопроект, который позволит гражданам бесплатно пользоваться платными парковками вблизи объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал "360".

Законопроект определяет, какие объекты считаются социальной инфраструктурой. К ним относятся школы, больницы, социальные жилые дома, спортивные и культурные учреждения, а также религиозные сооружения и объекты культурного наследия.

Сергей Миронов подчеркнул, что часто родители вынуждены парковаться за большие деньги, когда везут детей в школу, едут в больницу или на культурное мероприятие. Инициатива направлена на то, чтобы люди не тратили время и деньги на поиск бесплатной парковки, а могли сосредоточиться на своих делах.

Дмитрий Гусев добавил, что обеспечение удобного доступа к социальной инфраструктуре значительно улучшит качество жизни граждан. Возможность бесплатно оставлять автомобиль на 30 минут возле социальных объектов позволит людям оперативно решать важные вопросы без дополнительных расходов и стресса.