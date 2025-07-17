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Общество

Ограничения для транспорта сняли на перекрестке улиц Белинского и Кулибина

21 июля 2025 15:30  [169] Общество
Ограничения для транспорта сняли на перекрестке улиц Белинского и Кулибина

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На перекрестке улиц Белинского и Кулибина в Нижнем Новгороде завершены работы по полной замене трамвайных путей. С 21 июля на этом участке сняты все ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты", занимавшейся реконструкцией.

Ремонт начался в начале мая и стал завершающим этапом обновления трамвайного полотна на всей улице Белинского. Теперь рельсы на этом участке уложены по современной технологии с применением антивибрационной подушки, что позволяет значительно снизить шум и вибрацию от проходящего транспорта.

Кроме замены рельсов и контактной сети, подрядчик выполнил асфальтирование проезжей части. Как отметил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский, перекресток был построен еще в 1948 году, а капитальный ремонт здесь проводился последний раз в 1999 году. По его словам, обновление было необходимым, поскольку узел играет ключевую роль в транспортной системе города.

"Мы стремились сократить неудобства для автомобилистов и обеспечить комфортное движение после окончания работ. Благодаря применению современных технологий удалось не только улучшить дорожную обстановку, но и снизить воздействие на близлежащие здания", — подчеркнул Грабовский.

Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков добавил, что подрядчик использовал качественные материалы и современные решения, а власти продолжат следить за состоянием трамвайной инфраструктуры в городе.

Депутат думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман отметил, что завершение реконструкции — результат эффективного взаимодействия всех участников проекта. "Мы получили обновленные пути, снижение уровня шума и вибрации, а также более удобное движение общественного транспорта. Развитие трамвайной сети — важный шаг в сторону экологичного и доступного транспорта для горожан", — заявил он.

Ранее сообщалось, что 14 "умных" остановок появится на трамвайных маршрутах в Нижнем Новгороде. 

Напомним, что с 21 июля стартовал масштабный ремонт трамвайных путей на улице Ошарской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ремонт дорог Трамвай Транспортные ограничения
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