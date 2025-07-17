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Общество

Еще несколько камер для "выделенок" установят до конца года в Нижнем Новгороде

22 июля 2025 08:00  [126] Общество
Еще несколько камер для выделенок установят до конца года в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

До конца 2025 года в Нижнем Новгороде планируется установить еще четыре комплекса фотовидеофиксации для контроля за соблюдением правил движения по выделенным полосам. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

С начала текущего года протяженность таких полос увеличилась на 4,4 километра, что составляет рост на 28%. Сейчас общая длина полос для маршрутного транспорта в городе составляет около 15 километров. После реализации всех запланированных участков она превысит 18 километров.

Как рассказали в ЦРТС, в июле системы фиксации установили на наиболее загруженных участках: два комплекса — на проспекте Ленина, по одному — на проспекте Гагарина и улице Бекетова.

Выделенные полосы для маршрутного транспорта действуют на улицах Ванеева, Советской, Бекетова, на проспектах Гагарина и Ленина, а также на Московском шоссе и Окском съезде.

В 2025 году в городе реализуются новые проекты по расширению сети приоритетных полос. Один из самых протяженных участков появился на проспекте Ленина — от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя. Также недавно появилась "выделенка" на загруженном отрезке улицы Ванеева — от улицы Бориса Панина до улицы Канашской.

Как отметил исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин, камеры играют ключевую роль в обеспечении приоритета общественного транспорта.

"Камеры помогают не только снижать число нарушений, но и обеспечивают преимущество городскому транспорту. Анализ показывает: на участках с фотовидеофиксацией водители становятся более дисциплинированными, что способствует соблюдению правил дорожного движения", — подчеркнул Бачурин.

С начала года в Нижнем Новгороде было вынесено почти 30 тысяч постановлений за незаконный выезд на выделенные полосы. При этом наблюдается положительная динамика — количество нарушений постепенно сокращается.

Ранее сообщалось, что более 12 млн рублей направят на модернизацию светофоров в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт ПДД ЦРТС
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