Почти все дома Нижегородской области подключены к интернету Общество

Почти все домохозяйства Нижегородской области подключены к интернету — об этом сообщает Нижегородстат по итогам последнего исследования.

По официальным данным, 92% семей в регионе регулярно пользуются доступом во всемирную сеть. В сельской местности этот показатель несколько ниже, но всё же остаётся высоким — 85% домовладений подключены к интернету.

Большинство сельских жителей — 79% — выходят в сеть через мобильную связь. Проводной интернет установлен в 56% сельских домов, а 37% используют устройства с поддержкой Wi-Fi. Кроме того, 31% сельчан получают доступ к интернету на работе или в учебных заведениях. Вне дома, но бесплатно, интернетом пользуются 12% сельских жителей.

Расходы на интернет остаются сравнительно невысокими. В среднем житель региона тратит около 44 рублей в месяц на услуги проводного или беспроводного интернета. В семьях с детьми эта сумма немного выше — 50 рублей на человека в месяц.

Ранее сообщалось, что зону покрытия Wi-Fi планируют расширить в Дзержинске из-за отключений интернета.