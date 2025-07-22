Почти все дома Нижегородской области подключены к интернету

Почти все домохозяйства Нижегородской области подключены к интернету — об этом сообщает Нижегородстат по итогам последнего исследования.
По официальным данным, 92% семей в регионе регулярно пользуются доступом во всемирную сеть. В сельской местности этот показатель несколько ниже, но всё же остаётся высоким — 85% домовладений подключены к интернету.
Большинство сельских жителей — 79% — выходят в сеть через мобильную связь. Проводной интернет установлен в 56% сельских домов, а 37% используют устройства с поддержкой Wi-Fi. Кроме того, 31% сельчан получают доступ к интернету на работе или в учебных заведениях. Вне дома, но бесплатно, интернетом пользуются 12% сельских жителей.
Расходы на интернет остаются сравнительно невысокими. В среднем житель региона тратит около 44 рублей в месяц на услуги проводного или беспроводного интернета. В семьях с детьми эта сумма немного выше — 50 рублей на человека в месяц.
Ранее сообщалось, что зону покрытия Wi-Fi планируют расширить в Дзержинске из-за отключений интернета.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+