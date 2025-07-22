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Происшествия

89-летний нижегородец потерялся и три дня жил в лесу

22 июля 2025 10:12  [219] Происшествия
89-летний нижегородец потерялся и три дня жил в лесу

Фото: Александр Воложанин

89-летний житель Нижегородской области провёл трое суток в лесу Ардатовского района после того, как отправился за земляникой и заблудился. При этом пожилой мужчина не предупредил родных о своей поездке, сообщает нижегородский поисково-спасательный центр "Рысь".

Пенсионер уехал рано утром в субботу на автобусе в лес за десятки километров от дома. По словам родственников, он часто посещал эти места, но в этот раз не вернулся в тот же день. На связь он не выходил, и уже в воскресенье, 20 июля, было подано заявление о пропаже человека.

Поисковая операция началась в тот же вечер. К делу подключились волонтёры отрядов из Сарова и Выксы. Несмотря на то, что одна из команд только завершила предыдущую операцию и не спала более суток, добровольцы приняли решение срочно выехать на новое задание.

Ситуацию осложняло и отсутствие мобильного интернета в окрестностях, что затрудняло сбор свидетельств и распространение ориентировок. Родные называли одни ягодные места, местные жители — другие.

Всего дедушка провёл в ардатовских лесах три ночи. Его застал дождь, он слышал звуки диких животных, но продолжал искать выход. Несмотря на возраст и усталость, на четвёртые сутки пенсионер самостоятельно вышел к людям. Ближе к вечеру во вторник полиция передала волонтёрам, что пропавший найден и жив.

"Дедушка пообещал больше не ездить за приключениями, по крайней мере, один", - отметили представители поискового отряда.

Ранее сообщалось, что 141 человек пропал в июне в Нижегородской области.

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