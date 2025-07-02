Более 140 человек пропали в июне в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В июне 2025 года в Нижегородской области волонтерам поисково-спасательного отряда "Волонтер" поступила 141 заявка по поиску пропавших людей. Об этом сообщается в телеграм-канале отряда.

По данным предоставленной статистики, 114 человек удалось найти живыми. К сожалению, шестеро пропавших были обнаружены погибшими. Еще в восьми случаях помощь спасателей не потребовалась.

Судьба 13 человек все еще неизвестна, их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что знакомые 21-летней студентки ННГУ, которая "пропала" в июне, не верят, что история ее похищения была челленджем.