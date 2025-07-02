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Общество

Нижегородских волонтеров начнут обучать навыкам первой помощи

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Нижегородских волонтеров начнут обучать навыкам первой помощи

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижегородской области стартовал масштабный социальный проект "Спасатель рядом", направленный на обучение волонтеров навыкам оказания первой помощи. Инициатором выступил поисково-спасательный отряд "Волонтер", при поддержке Фонда президентских грантов и Волонтерского центра Нижегородской области.

Всего в программе примут участие 320 человек со всего региона. Главной целью проекта является повышение уровня безопасности среди населения за счет подготовки граждан, способных оперативно реагировать в экстренных ситуациях.

Обучение будет проходить по выходным дням для удобства студентов и работающих людей. Инструкторы самостоятельно выезжают в районы, а занятия будут проводиться на современном оборудовании с использованием актуальных учебных материалов и технологий.

По словам руководителя ПСО "Волонтер" Сергея Шухрина, двухдневный курс нацелен не столько на теоретические знания, сколько на отработку практических навыков до автоматизма.

"Умение оказывать первую помощь – необходимый навык в современных реалиях. Это касается людей разного возраста, разных профессий, жителей города или села. Поэтому наш двухдневный интенсивный курс могут пройти все желающие совершеннолетние граждане", — подчеркнул он.

Курс включает 16 часов обучения и завершается аттестацией. Успешно прошедшие обучение получат индивидуальные аптечки и будут подключены к системе быстрого реагирования через специальное мобильное приложение "Спасатель рядом". Эта цифровая платформа позволяет оперативно привлекать сертифицированных добровольцев к оказанию помощи в экстренных ситуациях.

"Проект "Спасатель рядом" решает актуальную и важную задачу – создает условия для развития в нашем регионе поискового движения и спецподготовки поисковиков. Каждый выпускник курса — это потенциальный спасатель, который благодаря мобильному приложению может оказаться в нужном месте в критический момент. Хочу подчеркнуть, что такие инициативы действительно меняют среду. Когда в вашем дворе, в торговом центре или в транспорте есть люди, готовые оказать первую помощь", — это делает наш регион безопаснее и человечнее», - отметила генеральный директор "Волонтерского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что Нижегородские волонтеры отправили полторы тонны гумгруза в помощь жителям приграничных территорий и бойцам СВО почти 800 тонн гуманитарной помощи.

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Теги:
Волонтеры Медицина и здоровье спасение
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