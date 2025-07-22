Более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара

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Ранним утром 22 июля в одном из корпусов общежития Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского произошёл пожар, из-за которого были эвакуированы сотни жильцов. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.
По прибытии первых пожарно-спасательных расчётов на место происшествия, расположенное на проспекте Гагарина, было зафиксировано плотное задымление в подвальных помещениях здания.
На борьбу с возгоранием были направлены 41 специалист МЧС и 11 единиц техники. Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и травм — всего были эвакуированы 339 человек.
Как установили специалисты, причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из бытовых холодильников, находившихся в подвале.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут определены меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что во время пожара на берегу Волги пострадали двое нижегородцев.
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