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Происшествия

Более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара

22 июля 2025 11:38  [112] Происшествия
Пожар в общежитии ННГУ имени Лобачевского привел к эвакуации 300 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранним утром 22 июля в одном из корпусов общежития Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского произошёл пожар, из-за которого были эвакуированы сотни жильцов. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

По прибытии первых пожарно-спасательных расчётов на место происшествия, расположенное на проспекте Гагарина, было зафиксировано плотное задымление в подвальных помещениях здания.

На борьбу с возгоранием были направлены 41 специалист МЧС и 11 единиц техники. Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и травм — всего были эвакуированы 339 человек.

Как установили специалисты, причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из бытовых холодильников, находившихся в подвале.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут определены меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что во время пожара на берегу Волги пострадали двое нижегородцев.

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Теги:
МЧС ННГУ имени Лобачевского Пожар
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