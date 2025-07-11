Более 500 человек эвакуированы из ТЦ "Автозаводец" из-за пожара Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В торговом центре "Автозаводец", расположенном на проспекте Ленина, 108, произошло возгорание оборудования. В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что из здания были эвакуированы более 500 человек.

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. В настоящее время специалисты продолжают работу на объекте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что электросамокат стал причиной пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.