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Происшествия

Более 500 человек эвакуированы из ТЦ "Автозаводец" из-за пожара

11 июля 2025 12:22  [2] Происшествия
Более 500 человек эвакуированы из ТЦ Автозаводец из-за пожара

Фото: Александр Воложанин

В торговом центре "Автозаводец", расположенном на проспекте Ленина, 108, произошло возгорание оборудования. В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что из здания были эвакуированы более 500 человек. 

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. В настоящее время специалисты продолжают работу на объекте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что электросамокат стал причиной пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район Пожар Торговый центр
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